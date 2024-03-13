Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой

Квартиру Юлии Началовой продают за 87 млн рублей из-за долга экс-возлюбленному

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родные певицы Юлии Началовой вынуждены продать квартиру артистки за 87 млн рублей из-за ее долга в 20 млн рублей перед бывшим возлюбленным, футболистом Александром Фроловым.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Домашний is licensed under public domain

Во время романа со спортсменом Юлия вместе с дочкой Верой и Александром жили в квартире певицы, которая досталась ей после развода с супругом Евгением Алдониным. Оказалось, что у исполнительницы с возлюбленным была договоренность на бумагах — она переписала на него часть квартиры, а он одолжил ей 20 млн рублей на сольный концерт.

Впоследствии Фролов бросил Началову, а она незадолго до смерти подала на него в суд, чтобы забрать часть квартиры назад. Однако решение выносилось уже после смерти артистки, и футболист остался законным собственником части жилья.

Спустя пять лет после ухода из жизни Началовой спортсмен продолжает требовать от ее родных выплату долгов — так, им пришлось выставить квартиру на продажу. Дочь певицы Вера высказывается о бывшем избраннике мамы в негативном ключе и напоминает, что все происходящее будет на его совести.

Александр Фролов в настоящее время снова женился и вместе с супругой-украинкой проживает в США, где тренирует будущих футболистов.

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