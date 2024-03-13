Леонид Агутин поделился редким фото с живущей в Лондоне внебрачной дочерью

Певец Леонид Агутин в своем блоге поделился редким фотоснимком старшей дочери Полины от балерины Марии Воробьевой и поздравил ее с 28-летием.
Музыкант вспомнил, каким сам был в 28 лет, и отметил, что его дочь в этом возрасте намного взрослее и осмысленнее.
"Я так рад, что твой интеллект перерос родителей, а твои доброта и человечность делают этот мир богаче и хранят его", — написал Агутин.
Леонид Агутин и Мария Воробьева разошлись в 1997 году, после чего женщина вместе с ребенком улетела в Италию. Дочь артиста отказалась от звездной фамилии отца в пользу материнской. Сам музыкант не обиделся на решение наследницы.
Полина Воробьева уже восемь лет живет с молодым человеком, которого Агутин считает "хорошим пацаном". Она не торопится выйти замуж из-за некоторых внешних обстоятельств, но музыкант хочет поскорее понянчить внуков.
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