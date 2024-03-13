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Леонид Агутин поделился редким фото с живущей в Лондоне внебрачной дочерью

Леонид Агутин опубликовал редкое фото старшей дочери и поздравил ее с днем рождения

1:06
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин в своем блоге поделился редким фотоснимком старшей дочери Полины от балерины Марии Воробьевой и поздравил ее с 28-летием.

Леонид Агутин опубликовал редкое фото старшей дочери и поздравил ее с днем рождения
Фото: instagram.com by личный аккаунт Леонида Агутина в Инстаграм is licensed under public domain

Музыкант вспомнил, каким сам был в 28 лет, и отметил, что его дочь в этом возрасте намного взрослее и осмысленнее.

"Я так рад, что твой интеллект перерос родителей, а твои доброта и человечность делают этот мир богаче и хранят его", — написал Агутин.

Леонид Агутин и Мария Воробьева разошлись в 1997 году, после чего женщина вместе с ребенком улетела в Италию. Дочь артиста отказалась от звездной фамилии отца в пользу материнской. Сам музыкант не обиделся на решение наследницы.

Полина Воробьева уже восемь лет живет с молодым человеком, которого Агутин считает "хорошим пацаном". Она не торопится выйти замуж из-за некоторых внешних обстоятельств, но музыкант хочет поскорее понянчить внуков.

Ранее стало известно, что 78-летний Евгений Петросян вновь стал отцом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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