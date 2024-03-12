Киркоров вышел в свет в камуфляжном костюме и устроил клоунаду

Народный артист России Филипп Киркоров появился на премьере реалити-шоу "Сокровища императора" в камуфляжном костюме за 500 тысяч рублей.
Журналистам музыкант заявил, что "для выживания ему необходимо снять корону". Он отметил, что и сам себя никогда не видел таким, каким его увидят телезрители нового проекта.
Киркоров появился на телевидении после того, как съездил в Донбасс. Там он сыграл концерт для жителей региона и участников СВО. Тогда многие возмутились такому решению, так как посчитали, что артист хочет "отмыть" свою репутацию после участия в "голой" вечеринке.
Недавно на телеканале НТВ стартовало новое шоу "Звезды", в котором певец принимает участие — в первом выпуске он показал юмористическую зарисовку, в которой высмеял произошедшую с ним "отмену".
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