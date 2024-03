Киркоров вышел в свет в камуфляжном костюме и устроил клоунаду

Народный артист России Филипп Киркоров появился на премьере реалити-шоу "Сокровища императора" в камуфляжном костюме за 500 тысяч рублей.

