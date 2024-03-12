"Тошнота и головокружение": 16-летняя дочь Даны Борисовой поделилась своим опытом похудения на Оземпике

Дочь Борисовой рассказала о результатах похудения при помощи препаратов для диабетиков

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь-подросток телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова в программе "Звезды сошлись" рассказала, что похудела при помощи препарата для диабетиков по совету звездной матери.

Фото: youtube.com by канал Пупер by Super is licensed under public domain

Она призналась, что по приезду из Кореи, узнала о том, что мама пользуется средством для диабетиков и делает уколы в живот для похудения.

"Потом она мне предложила, сказала: "Давай попробуем". Раз в неделю колола, целый месяц. Я похудела, но понимаю, что это ужасно, так делать не стоит. Пока колола были все стандартные побочки — тошнота, головокружение. Тебя просто тошнит от еды", — поделилась 16-летняя девушка.

Сама Дана Борисова не считает себя плохой матерью, так как просто хотела помочь своей дочери скинуть лишние килограммы.

Дана Борисова недавно оказалась в больнице после приема препарата "Оземпик" — она скинула девять килограммов, но у нее возникли сложности со здоровьем.

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