В Сочи состоялся концерт "Звёзды Русского Радио"

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8 марта, в самый весенний праздник — Международный женский день —

в солнечном Сочи состоялся большой концерт "Звезды Русского Радио". Акмаль и Роман Архипов исполнили на сцене, установленной на площади Южный Мол, самые любимые слушателями песни.

Фото: Пресс-служба Русской Медиагруппы

Радовать и поздравлять слушателей артисты "Русского Радио" начали еще до самого концерта. Звезды, прибывшие в Сочи ранним утром, вручили цветы

и, конечно, самые теплые слова поздравлений женщинам на борту самолета. Прямо в небе.

Артисты "Русского Радио" поздравили женщин по громкой бортовой связи

и лично. Такая неожиданная и необычная праздничная акция глубоко тронула пассажиров, подарив им отличное настроение на все выходные.

Позитивом встретил звезд и гостей концерта город Сочи — жемчужина Краснодарского побережья. Несмотря на весеннюю прохладу, площадь перед сценой была переполнена зрителями. Атмосфера на концерте царила самая добрая и праздничная.

Следуя традиции, заложенной на концертах "Русской Медиагруппы",

на празднике было уделено особое внимание патриотической теме.

Для собравшихся на площади в самом сердце Сочи зрителей спели два молодых харизматичных артиста — Акмаль и Роман Архипов.

"Я очень люблю формат свободного входа, когда каждый может прийти и насладиться хорошей доброй музыкой, поэтому сегодня я получил исключительно хорошие эмоции, — рассказал Акмаль. - Тут прекрасная теплая публика". "Сегодня замечательный повод для концерта — 8 марта! И очень здорово, что есть возможность выступить на прекрасной открытой площадке для большой аудитории! — отметил Роман Архипов. — Зрители в Сочи всегда очень приветливые, поют, танцуют. Это большое удовольствие — выступать здесь".

"Звезды Русского Радио" — большой проект любимой миллионами радиостанции, в рамках которого вот уже несколько лет артисты отправляются в самые разные уголки нашей большой страны и дают бесплатные концерты, чтобы стать ближе к зрителям, и чтобы как можно больше поклонников русскоязычной музыки смогли увидеть любимых исполнителей вживую.

И, конечно же, Сочи стал настоящим символом прихода весны, подарив зрителям тепло и хорошее настроение.

Фото предоставлены Русской Медиагруппой