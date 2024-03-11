Собчак о результатах кинопремии "Оскар": снять такой антивоенный и антиправительственный фильм

Ксения Собчак согласилась с решением жюри кинопремии "Оскар".
Журналистка считает, что фильм "Оппенгеймер" заслуженно получил статуэтки "Оскаров" в семи номинациях.
"Редкий случай когда полностью согласна с киноакадемиками. Снять такой антивоенный и антиправительственный фильм в сегодняшней Америке, да еще и получить столько Оскаров — вообще чудо", — написала Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Лучшим режиссёром, по версии жюри "Оскара", признан Кристофер Нолан. Награду в номинации лучшая мужская роль отдали актёру Киллиану Мёрфи. Картину также наградали за музыку и монтаж.
Лучшим документальным полнометражным фильмом была признана картина "20 дней в Мариуполе".
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