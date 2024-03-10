Шоу Андрея Малахова под огнём критики за пляски под песню "Два кусочека колбаски

Российский лейбл "Джем" подал в суд против шоу Андрея Малахова за использование песни "Два кусочека колбаски" группы "Комбинация" без соответствующих авторских прав.
В февральском выпуске программы телеведущий устроил пляски под эту песню с участием известных гостей.
Лейбл считает это нарушением прав и требует защиты авторских интересов. Джем является держателем прав на музыкальные произведения таких артистов, как Слава КПСС, Booker, Instasamka, Замай, Убийцы Crystal, "Руки вверх", Лада Дэнс, Дмитрий Маликов и другие.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.