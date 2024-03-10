В Сети обсуждают фото внука и правнука космонавта Юрия Гагарина: улыбка гагаринская

В честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина внук космонавта Юрий Кондратчик дал интервью.
В Сети появилось фото из семейного архива наследника легендарного космонавта. Юрий Кондратчик работает генеральным директором АО "Международный аэропорт Хабаровск", женат и воспитывает шестилетнего сына.
Кондратчик признаёт, что ему передалась не толко внешность знаменитого деда, но и его голос.
"Мой 6-летний сын уже понимает, кем был его прадедушка", — цитирует слова Юрия "Комсомольская правда"
Интернет-пользователей впечатлила схожесть наследника покорителя космоса с Гагариным. Многие отмечают, что у Юрия "гагаринская улыбка".
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.