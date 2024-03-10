В Сети обсуждают фото внука и правнука космонавта Юрия Гагарина: улыбка гагаринская

В Сети появились фото внука и правнука Юрия Гагарина: очень похож

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина внук космонавта Юрий Кондратчик дал интервью.

Фото: https://gas-kvas.com/ и личный архив внука Гагарина

В Сети появилось фото из семейного архива наследника легендарного космонавта. Юрий Кондратчик работает генеральным директором АО "Международный аэропорт Хабаровск", женат и воспитывает шестилетнего сына.

Кондратчик признаёт, что ему передалась не толко внешность знаменитого деда, но и его голос.

"Мой 6-летний сын уже понимает, кем был его прадедушка", — цитирует слова Юрия "Комсомольская правда"

Интернет-пользователей впечатлила схожесть наследника покорителя космоса с Гагариным. Многие отмечают, что у Юрия "гагаринская улыбка".