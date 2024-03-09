Максим Галкин* опубликовал израильское фото с сыном Гарри

Максим Галкин* показал фото с сыном на пляже в Израиле

Максим Галкин* поделился снимком с наследником на фоне морского пейзажа.

Фото: Инстаграм Галкина

Шоумен опубликовал в своём Инстаграм** фотографию, на которой держит на руках ещё маленького сына Гарри. Фото было сделано на морском пляже.

"Из неопубликованного: я с Гариком в Израиле, май 2015 года", — написал супруг Аллы Пугачёвой под снимком с сыном.

Поклонников артиста умилил семейный контент Галкина*.

"Настоящий папа и сладкий бутус. Счастья Вам"; "Счастиливая, красивая и дружная семья"; "Самый классный папа на свете", — писали фолловеры под постом юмориста.

Ранее Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачёвой с дочкой Лизой в честь Международного женского дня.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом*

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