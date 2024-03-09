Максим Галкин* опубликовал израильское фото с сыном Гарри

Максим Галкин* поделился снимком с наследником на фоне морского пейзажа.
Шоумен опубликовал в своём Инстаграм** фотографию, на которой держит на руках ещё маленького сына Гарри. Фото было сделано на морском пляже.
"Из неопубликованного: я с Гариком в Израиле, май 2015 года", — написал супруг Аллы Пугачёвой под снимком с сыном.
Поклонников артиста умилил семейный контент Галкина*.
"Настоящий папа и сладкий бутус. Счастья Вам";
"Счастиливая, красивая и дружная семья";
"Самый классный папа на свете", — писали фолловеры под постом юмориста.
Ранее Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачёвой с дочкой Лизой в честь Международного женского дня.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом*
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.