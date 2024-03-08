Максим Галкин* показал Пугачёву с дочкой Лизой в честь Международного женского дня

Максим Галкин* опубликовал фото Пугачёвой с дочкой Лизой в честь 8 марта

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* трогательно поздравил Аллу Пугачёву и дочку Лизу с 8 марта.

Фото: Инстаграм Пугачёвой

Галкин* разместил в своём Инстаграм** жизнерадостное фото Аллы Пугачёвой с дочкой Лизой. На фото Примадонна запечатлена в молодёжном образе — джинсовых шортах и жилетке. Судя по возрасту девочки Лизы, фото было сделано несколько лет назад ещё в России.

"Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают", — написал шоумен под фотографией.

Под поздравительной публикацией юмориста фолловеры оставили больше тысячи комментариев.

Подписчики упрекнули артиста в том, что он не порадовал их новым снимком Аллы Борисовны.

"Спасибо, Максим, передавайте привет вашим девочкам"; "С днём весны Аллу Борисовну и Лизочку! Любим вас"; "Красотулечки. Дай Бог счастья и здоровья вашей прекрасной семье", — писали интернет-пользователи под постом шоумена.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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