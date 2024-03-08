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Максим Галкин* показал Пугачёву с дочкой Лизой в честь Международного женского дня

Максим Галкин* опубликовал фото Пугачёвой с дочкой Лизой в честь 8 марта

1:09
Шоу-бизнес

Максим Галкин* трогательно поздравил Аллу Пугачёву и дочку Лизу с 8 марта.

Максим Галкин* опубликовал фото Пугачёвой с дочкой Лизой в честь 8 марта
Фото: Инстаграм Пугачёвой

Галкин* разместил в своём Инстаграм** жизнерадостное фото Аллы Пугачёвой с дочкой Лизой. На фото Примадонна запечатлена в молодёжном образе — джинсовых шортах и жилетке. Судя по возрасту девочки Лизы, фото было сделано несколько лет назад ещё в России.

"Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают", — написал шоумен под фотографией.

Под поздравительной публикацией юмориста фолловеры оставили больше тысячи комментариев.

Подписчики упрекнули артиста в том, что он не порадовал их новым снимком Аллы Борисовны.

"Спасибо, Максим, передавайте привет вашим девочкам";

"С днём весны Аллу Борисовну и Лизочку! Любим вас";

"Красотулечки. Дай Бог счастья и здоровья вашей прекрасной семье", — писали интернет-пользователи под постом шоумена.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом 

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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