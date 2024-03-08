Максим Галкин* показал Пугачёву с дочкой Лизой в честь Международного женского дня

Максим Галкин* трогательно поздравил Аллу Пугачёву и дочку Лизу с 8 марта.
Галкин* разместил в своём Инстаграм** жизнерадостное фото Аллы Пугачёвой с дочкой Лизой. На фото Примадонна запечатлена в молодёжном образе — джинсовых шортах и жилетке. Судя по возрасту девочки Лизы, фото было сделано несколько лет назад ещё в России.
"Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают", — написал шоумен под фотографией.
Под поздравительной публикацией юмориста фолловеры оставили больше тысячи комментариев.
Подписчики упрекнули артиста в том, что он не порадовал их новым снимком Аллы Борисовны.
"Спасибо, Максим, передавайте привет вашим девочкам";
"С днём весны Аллу Борисовну и Лизочку! Любим вас";
"Красотулечки. Дай Бог счастья и здоровья вашей прекрасной семье", — писали интернет-пользователи под постом шоумена.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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