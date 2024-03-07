Запрещённый в РФ писатель Борис Акунин* нашёл способ продавать свои книги читателям

Борис Акунин* заявил, что будет издавать свои книги на "территории свободы"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лишённый возможности продавать свои книги в России писатель Борис Акунин* нашёл выход из положения.

Фото: ВК-аккаунт Бориса Акунина

Заочно арестованный Борис Акунин* заявил, что сам будет издавать свои литературные произведения.

"Раз они у меня больше не выходят в РФ, значит, будем выпускать их на территории свободы," — написал Акунин в своём Telegram-канале.

Писатель рассказал, что весной выйдет в свет 10-й том "Истории российского государства". Он будет распространять своё творчество как на бумаге, так в аудио и электронных форматах.

Следственный комитет конфисковал у издательства "Захаров" тиражи книг Акунина.

* признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов