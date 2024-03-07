Запрещённый в РФ писатель Борис Акунин* нашёл способ продавать свои книги читателям

Лишённый возможности продавать свои книги в России писатель Борис Акунин* нашёл выход из положения.
Заочно арестованный Борис Акунин* заявил, что сам будет издавать свои литературные произведения.
"Раз они у меня больше не выходят в РФ, значит, будем выпускать их на территории свободы," — написал Акунин в своём Telegram-канале.
Писатель рассказал, что весной выйдет в свет 10-й том "Истории российского государства". Он будет распространять своё творчество как на бумаге, так в аудио и электронных форматах.
Следственный комитет конфисковал у издательства "Захаров" тиражи книг Акунина.
* признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов
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