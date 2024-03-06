Певица Юлия Паршута рассказала о неудачных диетах со срывами

Певица Юлия Паршута призналась, что боролась с лишним весом с помощью голодания

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участница шоу "Фабрика звезд-7" Юлия Паршута рассказала, что прибегала к опасным способам похудения.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Паршуты

Юлия Паршута стала гостьей в YouTube-шоу "Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой". А программе звезда призналась, что морила себя голодом, чтобы избавиться от лишнего веса. Она также изнуряла себя спортивными тренировками, чтобы добиться идеальной фигуры.

"Потом я приходила домой, не могла заснуть и начала срываться", — рассказала артистка.

Паршута отметила, что в тот период переживала из-за разрыва отношений с возлюбленным. Потом певица попросила помощи у диетолога, однако, она понимала, что нуждалась в психотерапевте.