Певица Юлия Паршута рассказала о неудачных диетах со срывами

Участница шоу "Фабрика звезд-7" Юлия Паршута рассказала, что прибегала к опасным способам похудения.
Юлия Паршута стала гостьей в YouTube-шоу "Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой". А программе звезда призналась, что морила себя голодом, чтобы избавиться от лишнего веса. Она также изнуряла себя спортивными тренировками, чтобы добиться идеальной фигуры.
"Потом я приходила домой, не могла заснуть и начала срываться", — рассказала артистка.
Паршута отметила, что в тот период переживала из-за разрыва отношений с возлюбленным. Потом певица попросила помощи у диетолога, однако, она понимала, что нуждалась в психотерапевте.
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