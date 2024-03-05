Бывшая участница "Фабрики звезд" раскрыла неприятные подробности про шоу

Певица и бывшая участница музыкального шоу "Фабрика звезд" на Первом канале Юлианна Караулова рассказала, что зрители следили за звездами проекта в режиме реального времени. Ее слова приводит Teleprogramma.
Сравнивая два проекта — выходящий на Первом канале и тот, что стартовал сейчас на телеканале ТНТ, Караулова вспомнила, что во время ее участия за "фабрикантами" следили как за хомячками.
"Можно было зайти на сайт Первого канала и посмотреть в прямом эфире, как живут люди, что они едят, послушать, о чем они разговаривают", — вспомнила певица.
При этом сейчас за жизнью новых звезд можно посмотреть в соцсетях, но формат программы все равно будет немного иным, а зрители будут в меньшей степени погружены в жизнь участников.
"Новая Фабрика звезд" стартовала на телеканале ТНТ 3 марта. Ведущими проекта стали Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Анна Хилькевич. Кресла наставников в шоу заняли Сергей Жуков и Сергей Шнуров.
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