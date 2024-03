"Куда пропала Кейт Миддлтон?": принц Уильям ушел не стал отвечать на вопрос про супругу, которая уже давно не появилась на публике

Принц Уильям проигнорировал вопрос о состоянии своей супруги, принцессы Кейт Миддлтон после операции. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain