"Куда пропала Кейт Миддлтон?": принц Уильям ушел не стал отвечать на вопрос про супругу, которая уже давно не появилась на публике

Принц Уильям отказался отвечать на вопрос о здоровье своей жены Кейт Миддлтон

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принц Уильям проигнорировал вопрос о состоянии своей супруги, принцессы Кейт Миддлтон после операции. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Принц Уильям с визитом посетил Уэльс 1 марта в День Святого Давида. Один из присутствующих задал вопрос королевской особе о состоянии здоровья Кейт Миддлтон, но сын короля Карла III проигнорировал его и прошел мимо.

Читатели Daily Mail раскритиковали Уильяма за такое отношение и выдвинули свои предположения по поводу операции Миддлтон.

"Очевидно, это не была "запланированная" операция, потому что ее дела были внезапно отменены. В любом случае, она появится снова, когда будет готова", — написал один из комментаторов.

Кейт Миддлтон перенесла операцию 16 января в одной из лондонских клиник. Официальные представители королевской семьи уверяют, что хирургическое вмешательство было запланировано.

Ранее стало известно о возвращении в Россию Лолиты Милявской.

Кейт Миддлтон пропала