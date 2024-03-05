"Куда пропала Кейт Миддлтон?": принц Уильям ушел не стал отвечать на вопрос про супругу, которая уже давно не появилась на публике

Принц Уильям проигнорировал вопрос о состоянии своей супруги, принцессы Кейт Миддлтон после операции. Об этом пишет Daily Mail.
Принц Уильям с визитом посетил Уэльс 1 марта в День Святого Давида. Один из присутствующих задал вопрос королевской особе о состоянии здоровья Кейт Миддлтон, но сын короля Карла III проигнорировал его и прошел мимо.
Читатели Daily Mail раскритиковали Уильяма за такое отношение и выдвинули свои предположения по поводу операции Миддлтон.
"Очевидно, это не была "запланированная" операция, потому что ее дела были внезапно отменены. В любом случае, она появится снова, когда будет готова", — написал один из комментаторов.
Кейт Миддлтон перенесла операцию 16 января в одной из лондонских клиник. Официальные представители королевской семьи уверяют, что хирургическое вмешательство было запланировано.
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