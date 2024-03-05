Актёр Сергей Селин со скандалом ушёл со съёмок: "Не смей становиться на нашем пути"

Актёр Сергей Селин отказался читать критический текст о России: "Мы не оказались в беде"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", резко отреагировал на критику России.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Селина

В Сети появился ролик, на котором актёр Сергей Селин зачитывает некий текст. В какой-то момент Селину не нравится написанное в листе. Его не устроило утверждение о нищающих россиянах и вымирающих городах.

"Мы не оказались в беде, мы на определённом этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути", — заявил Селин.

После того, как парень начинает настаивать на прочтении данного текста, актёр рвёт листок, нецензурно посылает своего наставника и уходит в негодовании.

Ранее Сергей Селин раскрыл детали гибели Дукалиса в пятом сезоне сериала "Улицы разбитых фонарей".