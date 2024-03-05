Виктория Боня ответила на нападки блогера Иды Галич, которая уличила её в плагиате

Виктория Боня отреагировала на обвинения блогера Иды Галич. Звезда "Дома-2" признала, что она не права.
Виктория Боня поняла свою ошибку после того, как Ида Галич уличила её в плагиате. Звезда интернета объяснила, что не знакома с Галич.
"Если, конечно, ей было неприятно, что мы не указали [авторство], то я хочу извиниться", — написала Боня.
Виктория отметила, что в её проступке есть и положительный момент. Теперь о них пишут в новостях.
Боня похвалила Иду Галич за изобретательные юмористические ролики.
"Действительно очень весело и классно", — выразила своё мнение Боня.
Ранее Виктория Боня полностью скопировала юмористический скетч Иды Галич.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.