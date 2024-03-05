Виктория Боня ответила на нападки блогера Иды Галич, которая уличила её в плагиате

Виктория Боня ответила на упрёки Иды Галич: хочу извиниться

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня отреагировала на обвинения блогера Иды Галич. Звезда "Дома-2" признала, что она не права.

Фото: Инстаграм Виктории Бони

Виктория Боня поняла свою ошибку после того, как Ида Галич уличила её в плагиате. Звезда интернета объяснила, что не знакома с Галич.

"Если, конечно, ей было неприятно, что мы не указали [авторство], то я хочу извиниться", — написала Боня.

Виктория отметила, что в её проступке есть и положительный момент. Теперь о них пишут в новостях.

Боня похвалила Иду Галич за изобретательные юмористические ролики.

"Действительно очень весело и классно", — выразила своё мнение Боня.

Ранее Виктория Боня полностью скопировала юмористический скетч Иды Галич.