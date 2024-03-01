Добрый парень: блогер Абрамова выразила мнение о тиктокере Дане Милохине

Блогер Лилия Абрамова считает, что тиктокер Даня Милохин — педагогически запущенный ребёнок

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По словам актрисы и блогера Лилии Абрамовой, тиктокер Даня Милохин - педагогически запущенный и инфантильный ребёнок, но при этом он добрый парень. Она поделилась своим мнением с ведущей Телеканала "360" Аксиньей Гурьяновой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса отметила, что не следит за жизнью Милохина, но относится к нему со снисхождением. Она подчеркнула его доброту и отсутствие агрессии или зависти.

По мнению Абрамовой, популярность Милохина среди подростков и детей говорит о том, что в нём есть что-то хорошее.

"Что можно хотеть от ребёнка, который вырос в детском доме? Как человек может любить государство, в котором его никто никогда не любил?" — заметила она.

Актриса считает, что военная служба пошла бы тиктокеру на пользу, и он бы смог с ней справиться.

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