Добрый парень: блогер Абрамова выразила мнение о тиктокере Дане Милохине

По словам актрисы и блогера Лилии Абрамовой, тиктокер Даня Милохин - педагогически запущенный и инфантильный ребёнок, но при этом он добрый парень. Она поделилась своим мнением с ведущей Телеканала "360" Аксиньей Гурьяновой.
Актриса отметила, что не следит за жизнью Милохина, но относится к нему со снисхождением. Она подчеркнула его доброту и отсутствие агрессии или зависти.
По мнению Абрамовой, популярность Милохина среди подростков и детей говорит о том, что в нём есть что-то хорошее.
"Что можно хотеть от ребёнка, который вырос в детском доме? Как человек может любить государство, в котором его никто никогда не любил?" — заметила она.
Актриса считает, что военная служба пошла бы тиктокеру на пользу, и он бы смог с ней справиться.
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