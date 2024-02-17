Даня Милохин одержал победу на ринге и отпраздновал триумф под гимн России

Даня Милохин отпраздновал победу на ринге с флагом России

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тиктокер Даня Милохин победил в турнире по боксу. Блогера чествовали под гимн России.

Фото: Инстаграм Милохина

22-летний блогер одержал победу в первом бою у 31-летнего блогера-миллионника из Индии Аджмал Хана. Поединок на ринге прошёл в Объединённых Арабских Эмиратах в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series.

В Инстаграме* Милохина появилось фото, на котором тиктокер стоит с российским флагом. За победу ему вручат денежный приз в размере 10 тысяч долларов.

Поддерживал Даню рэпер Моргенштерн**, который поставил на победу блогера миллион рублей.

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