Даня Милохин одержал победу на ринге и отпраздновал триумф под гимн России

Тиктокер Даня Милохин победил в турнире по боксу. Блогера чествовали под гимн России.
22-летний блогер одержал победу в первом бою у 31-летнего блогера-миллионника из Индии Аджмал Хана. Поединок на ринге прошёл в Объединённых Арабских Эмиратах в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series.
В Инстаграме* Милохина появилось фото, на котором тиктокер стоит с российским флагом. За победу ему вручат денежный приз в размере 10 тысяч долларов.
Поддерживал Даню рэпер Моргенштерн**, который поставил на победу блогера миллион рублей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** признан Минюстов РФ иностранным агентом
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