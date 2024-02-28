Телеведущую Ангелину Вовк экстренно госпитализировали в столичную больницу

Экс-ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк попала в больницу.
Как сообщает Telegram-канал 112, телеведущую и диктора Ангелину Вовк госпитализировали в Москве из-за обострившегося хронического заболевания.
У 81-летней звезды ТВ обнаружили проблемы с бронхами. В ближайшее время Ангелину Вовк поместят в профильное отделение одной из московских больниц.
Здоровье Вовк подкосила давнняя внематочная беременность. Ветеран отечественного телевивидения однажды пережила клиническую смерть.
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