Телеведущую Ангелину Вовк экстренно госпитализировали в столичную больницу

Телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в столице

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк попала в больницу.

Фото: emilia-spanish.ru

Как сообщает Telegram-канал 112, телеведущую и диктора Ангелину Вовк госпитализировали в Москве из-за обострившегося хронического заболевания.

У 81-летней звезды ТВ обнаружили проблемы с бронхами. В ближайшее время Ангелину Вовк поместят в профильное отделение одной из московских больниц.

Здоровье Вовк подкосила давнняя внематочная беременность. Ветеран отечественного телевивидения однажды пережила клиническую смерть.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал о здоровье отца.