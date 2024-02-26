Безработный комик Александр Гудков вспомнил, что ранее был очень востребован

Соратник Ивана Урганта по шоу "Вечерний Ургант" Александр Гудков выразил признательность Екатерине Варнаве за то, что та пригласила его в своё шоу.
Гудков сейчас не появлется на российском телевидении. О своём незавидном статусе юморист пошутил в новом проекте Варнавы "Секретик".
"Я Александр Гудков, мне 40 лет, я очень был востребован. С удовольствием снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это супер платформа, которая даёт мне эфир!" — объяснил звезда КВН.
Варнава пошутила в ответ, отметив, что это единственный канал, на котором ему можно сниматься.
Гудков на шоу вспомнил, что однажды бестактно поступил со звездой мирового масштаба Рианной. Он ткнул в неё пальцем и потребовал, чтобы она шла быстрее. Чтобы снять неловкость, комик притворился, что это сделал не он.
Гудков прогневал публику тем, что спародировал певца Ярослава Дронова (Shamаn), спев вместо "Я русский" "Я узкий".
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.