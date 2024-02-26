Безработный комик Александр Гудков вспомнил, что ранее был очень востребован

Александр Гудков появился в новом шоу Варнавы: "С удовольствием снимаюсь у Кати"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Соратник Ивана Урганта по шоу "Вечерний Ургант" Александр Гудков выразил признательность Екатерине Варнаве за то, что та пригласила его в своё шоу.

Фото: Инстаграм Гудкова

Гудков сейчас не появлется на российском телевидении. О своём незавидном статусе юморист пошутил в новом проекте Варнавы "Секретик".

"Я Александр Гудков, мне 40 лет, я очень был востребован. С удовольствием снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это супер платформа, которая даёт мне эфир!" — объяснил звезда КВН.

Варнава пошутила в ответ, отметив, что это единственный канал, на котором ему можно сниматься.

Гудков на шоу вспомнил, что однажды бестактно поступил со звездой мирового масштаба Рианной. Он ткнул в неё пальцем и потребовал, чтобы она шла быстрее. Чтобы снять неловкость, комик притворился, что это сделал не он.

Гудков прогневал публику тем, что спародировал певца Ярослава Дронова (Shamаn), спев вместо "Я русский" "Я узкий".