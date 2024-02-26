Звезда сериала "Слово пацана" Ярослав Могильников признался, что бросил школу после обретения популярности

Звезда сериала "Слово пацана", известный по роли Ералаша Ярослав Могильников объяснил, почему бросил учёбу в школе.
16-летний актёр после успеха сериала "Слово пацана" решил, что ему необязательно заканчивать учёбу в школе.
"В какой-то момент я понял, что учёба меня высасывает. Вот настолько у меня нерв, что я не готов сейчас слышать про учёбу", — объяснил юный артист.
На вопросы из школьной программы Могильников не сумел ответить. Его попросили назвать дату Крещения Руси и объяснить, какие события связаны с 1812 годом. Ярослав признался, что не знает этого.
Интернет-пользователи предупредили парня, что он может стать актёром одной роли и посоветовали продолжить образование.
Ранее сообщалось, что Ярослав Могильников снялся в мерче Канье Уэста и Гоши Рубчинского.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.