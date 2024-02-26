Звезда сериала "Слово пацана" Ярослав Могильников признался, что бросил школу после обретения популярности

16-летний актёр Ярослав Могильников бросил школу: "Учёба меня высасывает"

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Звезда сериала "Слово пацана", известный по роли Ералаша Ярослав Могильников объяснил, почему бросил учёбу в школе.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Могильникова

16-летний актёр после успеха сериала "Слово пацана" решил, что ему необязательно заканчивать учёбу в школе.

"В какой-то момент я понял, что учёба меня высасывает. Вот настолько у меня нерв, что я не готов сейчас слышать про учёбу", — объяснил юный артист.

На вопросы из школьной программы Могильников не сумел ответить. Его попросили назвать дату Крещения Руси и объяснить, какие события связаны с 1812 годом. Ярослав признался, что не знает этого.

Интернет-пользователи предупредили парня, что он может стать актёром одной роли и посоветовали продолжить образование.

Ранее сообщалось, что Ярослав Могильников снялся в мерче Канье Уэста и Гоши Рубчинского.