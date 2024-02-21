Сергей Безруков обратился к Николаю Расторгуеву в честь дня рождения певца

Сергей Безруков поздравил Расторгуева с днём рождения

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков в день рождения Николая Расторгуева рассказал об обстоятельствах знакомства с лидером группы "Любэ".

Фото: ВК-аккаунт Расторгуева

21 февраля Николаю Расторгуеву исполнилось 66 лет.

Сергей Безруков опубликовал свой клип с группой "Любэ" на песню "Берёзы" и вспомнил, что познакомился с Расторгуевым в 2003 году во время съёмок сериала "Участок".

Дальнейшее сотрудничество Безрукова и Расторгуева было в рамках фильма "Каникулы строгого режима". Сергей рассказал, что ещё в школе слушал хиты Расторгуева: "Батька Махно" и "Люберцы мои".

Артист отметил, что многие песни солиста группы "Любэ" стали народными.

"Николай, дорогой, поздравляю с днём рождения! Искренне твой Сергей Безруков", — написал Безруков в Инстаграм*.

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