Актёр Сергей Безруков в день рождения Николая Расторгуева рассказал об обстоятельствах знакомства с лидером группы "Любэ".
21 февраля Николаю Расторгуеву исполнилось 66 лет.
Сергей Безруков опубликовал свой клип с группой "Любэ" на песню "Берёзы" и вспомнил, что познакомился с Расторгуевым в 2003 году во время съёмок сериала "Участок".
Дальнейшее сотрудничество Безрукова и Расторгуева было в рамках фильма "Каникулы строгого режима". Сергей рассказал, что ещё в школе слушал хиты Расторгуева: "Батька Махно" и "Люберцы мои".
Артист отметил, что многие песни солиста группы "Любэ" стали народными.
"Николай, дорогой, поздравляю с днём рождения! Искренне твой Сергей Безруков", — написал Безруков в Инстаграм*.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.