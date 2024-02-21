Ольга Бузова вспомнила старые обиды в отношениях с Давидом Манукянам

Ольга Бузова рассказала, за что не может простить маму Давида Манукяна.
В новом шоу "Это нормально", которое звезда "Дома-2" ведёт с Дмитрием Дибровым Бузова поделилась своим опытом отношений с потенциальной свекровью, матерью блогера Давида Манукяна.
Бузову удивило то, как резко женщина изменила к ней отношение после того, как она рассталась с Манукяном. Она не верит в то, что возможна дружба с родительницей бывшего возлюбленного.
"Меня сегодня называет "доченька", а потом на всю страну говорит: "Ольга Бузова — блудница и алкоголичка". Как можно после этого хотеть наладить отношения?" — поделилась с публикой своей печальной историей Ольга.
Ранее Бузова расплакалась, когда услышала, что у неё родится девочка.
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