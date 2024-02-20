Дженннифер Лопес выступила на сцене в одежде от русского бренда

Дженнифер Лопес презентовала новый альбом в наряде от русского бренда одежды.
52-летняя звезда латиноамериканского происхождения выступила в ярком отбразе от русского бренда Yanina Couture. Свой главный хит она исполнила в комбинезоне телесного цвета с яркими красными цветами.
Исполнительница пела в окружении танцоров в костюме цветов.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес в свой день рождения показала горячее фото в купальнике.
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