Дженннифер Лопес выступила на сцене в одежде от русского бренда

Дженннифер Лопес вышла на сцену в наряде от русского бренда

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес презентовала новый альбом в наряде от русского бренда одежды.

Фото: Инстаграм Лопес

52-летняя звезда латиноамериканского происхождения выступила в ярком отбразе от русского бренда Yanina Couture. Свой главный хит она исполнила в комбинезоне телесного цвета с яркими красными цветами.

Исполнительница пела в окружении танцоров в костюме цветов.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес в свой день рождения показала горячее фото в купальнике.