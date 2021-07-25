Дженнифер Лопес в свой день рождения показала горячее фото в купальнике

Особенно публику впечатлил страстный поцелуй Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Это стало явным подтверждением того, что звёзды возобновили свой роман.

Дженифер Лопес

Голливудская дива Дженнифер Лопес празднует свой 52-й день рождения.

В честь праздника актриса организовала красивую фотосессию на яхте, Звезда фабрики грёз показала поклонникам спортивную фигуру в купальнике.

Женщина за 50 удалось сохранить молодость и привлекательность.

Однако главным событием для фанатов Джей Ло стал снимок, на котором актриса слилась в жарком поцелуе с 48-летним Беном Аффлеком.

Дженифер Лопес и Бен Аффлек

Таким недвусмысленным способом пара подтвердила свои отношения, которые возобновились через 18 лет.

Подобное воссоединение вызвало восторг у публики.

Мечтательные натуры верят, что Аффлек вручил Лопес роскошное помолвочное кольцо, Подобные слухи уже давно будоражат умы поклонников актрисы.

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