Виктория Боня ввела в заблуждение иностранцев, которые приняли её за Анджелину Джоли

Виктория Боня выдала себя за рубежом за Анджелину Джоли

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня не стала разуверять публику, когда её за границей приняли за звезду Голливуда Анджелину Джоли.

Фото: Инстаграм Виктории Бони

Звезда "Дома-2" опубликовала видео, на котором она едет на шикарном автомобиле небесно-голубого цвета по какому-то курортному городу. На неё обратили внимание иностранцы, которые стали произносить имя Анжелины Джоли.

Когда Боня вышла из машины, с ней стали фотографироваться. Она ответила на приветствие, когда её назвали именем голливудской актрисы.

Ранее Виктория рассказала, что мужчины видят в ней Анджелину Джоли.