Виктория Боня ввела в заблуждение иностранцев, которые приняли её за Анджелину Джоли

Модель Виктория Боня не стала разуверять публику, когда её за границей приняли за звезду Голливуда Анджелину Джоли.
Звезда "Дома-2" опубликовала видео, на котором она едет на шикарном автомобиле небесно-голубого цвета по какому-то курортному городу. На неё обратили внимание иностранцы, которые стали произносить имя Анжелины Джоли.
Когда Боня вышла из машины, с ней стали фотографироваться. Она ответила на приветствие, когда её назвали именем голливудской актрисы.
Ранее Виктория рассказала, что мужчины видят в ней Анджелину Джоли.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.