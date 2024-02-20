"Я буду любимой?" Бузова не сдержала слез, услышав предсказание звезды "Битвы экстрасенсов" Джебисашвили

Бузова расплакалась услышав предсказание медиума из «Битвы экстрасенсов»

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова в шоу "Это нормально?" попросила звезду "Битвы экстрасенсов" Лину Джебисашвили сделать ей предсказание о личной жизни.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Экстрасенс увидела, что в ближайшие два года певицу ждут кардинальные изменения на личном фронте. Она предсказала Бузовой появление возлюбленного и ребенка — девочки. Медиум посоветовала Ольге год поработать, а потом расслабиться и "утонуть в объятиях" любимого мужчины.

Услышав прогноз, певица не смогла сдержать слез.

"Доченька? У меня будет доченька? Я буду любимой?" — отреагировала она.

Возможно, на этот раз Бузовой наконец повезет. Певица неоднократно говорила, что мечтает о семье и детях. Ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым закончился разводом в 2016 году. Ольга утверждала, что причиной расставания стали измены супруга. В свою очередь Тарасов публично заявлял, что Бузова не хотела иметь детей.

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