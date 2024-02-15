Тарасов сообщил о рождении четвёртого ребёнка и намекнул на пол младенца

Футболист Дмитрий Тарасов сообщил радостную новость о прибавлении в семье.
Анастасия Костенко подарила Тарасову четвёртого ребёнка.
Спортсмен опубликовал видео из родильной палаты, где проходили партнёрские роды. Он заверил, что всё прошло хорошо, и мама, и ребёнок чувствуют себя отлично.
"Шеф там лежит, спит", — сказал экс-супруг Ольги Бузовой.
В этой фразе поклонники семейной пары услышали намёк на пол ребёнка. Они предположили, что родился мальчик.
Тарасов и Костенко — многодетные родители. Они воспитывают двух дочек и сына.
Ранее сообщалось, что актёр из фильма "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.