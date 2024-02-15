Тарасов сообщил о рождении четвёртого ребёнка и намекнул на пол младенца

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Дмитрий Тарасов рассказал о рождении четвёртого ребёнка

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Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов сообщил радостную новость о прибавлении в семье.

Дмитрий Тарасов рассказал о рождении четвёртого ребёнка
Фото: ВК-аккаунт Костенко

Анастасия Костенко подарила Тарасову четвёртого ребёнка.

Спортсмен опубликовал видео из родильной палаты, где проходили партнёрские роды. Он заверил, что всё прошло хорошо, и мама, и ребёнок чувствуют себя отлично.

"Шеф там лежит, спит", — сказал экс-супруг Ольги Бузовой.

В этой фразе поклонники семейной пары услышали намёк на пол ребёнка. Они предположили, что родился мальчик.

Тарасов и Костенко — многодетные родители. Они воспитывают двух дочек и сына.

Ранее сообщалось, что актёр из фильма "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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