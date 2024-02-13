Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд высказалась о сестрёнке от молодой жены отца

Актриса Анна Пересильд поздравила маленькую сестрёнку от молодой жены отца

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд обратилась к сводной сестрёнке, которая родилась в новом браке её отца, режиссёра Алексея Учителя.

Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд

Анна Пересильд опубликовала в Инстаграм* фото своей сестрёнки Нины в честь дня рождения девочки. Малышке исполнилось три годика.

"Оставайся такой же интересной, индивидуальной, невероятно смешной и забавной. Тебе всего лишь три или уже три! Всё впереди», — написала дочь Юлии Пересильд под фото Нины.

У 72-летнего режиссёра две дочери от актрисы Юлии Пересильд (Анна и Марина). Алексей Учитель женился на Софье Мелединой, которая младше него на 46 лет.

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