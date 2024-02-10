Лепс получил компенсацию в суде 6 тысяч рублей за убыточную "Рюмку водки"

Лепс выиграл суд и получил 8 тысяч рублей от Эмина Агаларова за неприбыльный ресторан

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Григорий Лепс одержал победу в суде над музыкантом Эмином Агаларовым. Предметом судебных тяжб был убыточный ресторан "Рюмка водки".

Фото: ВК-аккаунт Лепса

Telegram-канал Mash сообщает, что Григорий Лепс отсудил у музыканта Эмина Агаларова 8 тысяч рублей за неприбыльный ресторан, который носит название главного хита Лепса "Рюмка водки".

Заведение общепита заработало в 2017 году в Москве. Бизнес-партнёром Лепса стал Эмин Агаларову. Вначале ресторан приносил хорошую прибыль, однако потом бизнес пришёл в упадок.

Лепс попытался возместить нанесённый ему материальный ущерб. Он подал в суд на подрядчика с требование выплатить ему 177 тысяч рублей.

Судья же вынес решение о выплате певцу неустойки в размере чуть более 8 тысяч рублей.

Ранее певец Сергей Жуков отсудил у владельца ресторана "Руки вверх бар" миллион рублей.