Лепс получил компенсацию в суде 6 тысяч рублей за убыточную "Рюмку водки"

Григорий Лепс одержал победу в суде над музыкантом Эмином Агаларовым. Предметом судебных тяжб был убыточный ресторан "Рюмка водки".
Telegram-канал Mash сообщает, что Григорий Лепс отсудил у музыканта Эмина Агаларова 8 тысяч рублей за неприбыльный ресторан, который носит название главного хита Лепса "Рюмка водки".
Заведение общепита заработало в 2017 году в Москве. Бизнес-партнёром Лепса стал Эмин Агаларову. Вначале ресторан приносил хорошую прибыль, однако потом бизнес пришёл в упадок.
Лепс попытался возместить нанесённый ему материальный ущерб. Он подал в суд на подрядчика с требование выплатить ему 177 тысяч рублей.
Судья же вынес решение о выплате певцу неустойки в размере чуть более 8 тысяч рублей.
Ранее певец Сергей Жуков отсудил у владельца ресторана "Руки вверх бар" миллион рублей.
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