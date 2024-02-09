Филипп Киркоров сохранил за собой кресло в жюри шоу "Маска"

Филиппа Киркорова не лишили членства в жюри шоу "Маска"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров по-прежнему будет восседать в жюри шоу "Маска".

Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова

Как сообщает Telegram-канал SHOT, король российской эстрады сохранил за собой кресло в жюри шоу "Маска".

Певец, который попал в немилость из-за своего участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, вернётся на место председателя жюри в новом сезоне шоу "Маска" на канале НТВ.

Новости о вынужденном уходе народного артиста России из шоу не подтвердились. Множились слухи о том, что на замену Киркорову готовили музыкального критика Сергея Соседова.

Ранее в Сети появился "чёрный список" с именами запрещённых в российском шоу-бизнесе звёзд