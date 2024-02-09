Филипп Киркоров сохранил за собой кресло в жюри шоу "Маска"

Филипп Киркоров по-прежнему будет восседать в жюри шоу "Маска".
Как сообщает Telegram-канал SHOT, король российской эстрады сохранил за собой кресло в жюри шоу "Маска".
Певец, который попал в немилость из-за своего участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, вернётся на место председателя жюри в новом сезоне шоу "Маска" на канале НТВ.
Новости о вынужденном уходе народного артиста России из шоу не подтвердились. Множились слухи о том, что на замену Киркорову готовили музыкального критика Сергея Соседова.
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