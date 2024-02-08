В Сети появился "чёрный список" запрещённых в России артистов

В Сети распространился список с именами запрещённых в РФ артистов

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Интернете ходит некий список с именами попавших в немилость российских артистов, с которым запрещено сотрудничать.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

В Сети появился список запрещённых в России артистов. Перечень якобы распространили среди продюсеров и организаторов концертов в РФ.

С артистами, которые оказались в "чёрном" списке, "запрещено делать мероприятия на государственные деньги и размещать наружную рекламу".

Среди опальных звёзд в списке есть люди, которых заподозрили в антивоенной позиции, например Алексей Кортнев. Есть в нём также участники "голой вечеринки" Насти Ивлеевой: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти.

Ранее сообщалось, что обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине.

