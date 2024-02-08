Звезда фильма "По щучьему велению" Мила Ершова сообщила о свадьбе

Актриса Мила Ершова выходит замуж

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мила Ершова, известная российскому зрителю по фильму "По щучьему велению", рассказала о скором замужестве.

Фото: Инстаграм Ершовой

Мила Ершова сообщила, что выходит замуж. Избранником звезды кинематографа стал коллега по актёрскому цеху Святослав Рогожан.

Актриса опубликовала в Инстаграм* с возлюбленным общее фото. На снимке артистка хвалится обручальным кольцом.

"Пришло время узнать о том, что мы держали в тайне целый год. Мы еще не поженились. Свадьба будет летом. Пока мы только помолвлены", — объяснил Рогожан.

Ранее актриса Юлия Пересильд опубликовала фото в белом платье с возлюбленным. Подписчики актрисы решили, что звезда фильма "Вызов" вышла замуж.

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