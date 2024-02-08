Звезда фильма "По щучьему велению" Мила Ершова сообщила о свадьбе

Актриса Мила Ершова, известная российскому зрителю по фильму "По щучьему велению", рассказала о скором замужестве.
Мила Ершова сообщила, что выходит замуж. Избранником звезды кинематографа стал коллега по актёрскому цеху Святослав Рогожан.
Актриса опубликовала в Инстаграм* с возлюбленным общее фото. На снимке артистка хвалится обручальным кольцом.
"Пришло время узнать о том, что мы держали в тайне целый год. Мы еще не поженились. Свадьба будет летом. Пока мы только помолвлены", — объяснил Рогожан.
Ранее актриса Юлия Пересильд опубликовала фото в белом платье с возлюбленным. Подписчики актрисы решили, что звезда фильма "Вызов" вышла замуж.
* социальная сеть запрещена в РФ принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.