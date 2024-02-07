Юлия Пересильд сфотографировалась в белом платье с возлюбленным: "Неужели тайная свадьба?"

Юлия Пересильд поделилась снимками с любимым человеком, Михаилом Тройником. Подписчики решили, что актриса вышла замуж.
Юлия Пересильд опубликовала фото с отдыха. На снимках актриса позирует со своим возлюбленным Михаилом Тройником. Фолловеры обратили внимание на белое платье актрисы и предположили, что это фото с медового месяца.
"Хайнань. 2024. Миша, я тебя люблю", — подписала актриса кадры с романтической фотосессии.
В 2023 году распространялись слухи о том, что звезда фильма "Вызов" в тайне от всех стала замужней женщиной.
Фото с возлюбленным с новой силой пробудили прежние догадки поклонников актрисы.
"Неужели тайная свадьба?;
"Они уже давно поженились! Тайно! Умнички";
"Такое чувство, как в первый раз влюбились", — делились предположениями интернет-пользователи.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.