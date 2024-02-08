У Клавы Коки отменили концерты в Эстонии и закрыли ей въезд в страну

Певицу Клаву Кока сделали персоной нон грата в Эстонии.
Клаве Коке запретили давать концерты в Эстонии и закрыли её въезд в страну. В марте у певицы было запланировано выступление в Эстонии, но потом стало изветсно, что власти страны отказали певице во въезде из-за политических причин.
"Организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлёвскими тезисами", — гласит позиция представителя эстонского Минкульта Ханнус Лууре.
Звезде запрещено пересекать границу с Эстонией до весны 2027 года.
Ранее сообщалось, что Клава Кока подарила дедушке и бабушке отдых на Мальдивах.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.