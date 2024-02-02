Клава Кока подарила дедушке и бабушке отдых на Мальдивах

Клава Кока вывезла на Мальдивы дедушку и бабушку

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока устроила для своих бабушки и дедушки незабываемый отдых на Мальдивских островах.

Фото: Инстаграм Клавы Коки

Клава Кока позаботилась о своих родственниках. Она отправилась отдыхать на Мальдивы в компании дедушки и бабушки.

"В детстве они вели меня за руку познавать мир. Теперь из веду я. Они счастливы, и для меня это важнее всего", — написала исполнительница хита "Покинула чат" в запрещённой социальной сети под фото.

Ранее певица Юлия Ковальчук поделилась фото с мужем Алексеем Чумаковым с отдыха.