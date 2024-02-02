Клава Кока подарила дедушке и бабушке отдых на Мальдивах

Певица Клава Кока устроила для своих бабушки и дедушки незабываемый отдых на Мальдивских островах.
Клава Кока позаботилась о своих родственниках. Она отправилась отдыхать на Мальдивы в компании дедушки и бабушки.
"В детстве они вели меня за руку познавать мир. Теперь из веду я. Они счастливы, и для меня это важнее всего", — написала исполнительница хита "Покинула чат" в запрещённой социальной сети под фото.
Ранее певица Юлия Ковальчук поделилась фото с мужем Алексеем Чумаковым с отдыха.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.