Николай Расторгуев обратился к Игорю Матвиенко в честь дня рождения композитора

Расторгуев поздравил Игоря Матвиенко с днём рождения

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев адресовал композитору Игорю Матвиенко добрые пожелания в честь дня рождения мэтра.

Фото: ВК-аккаунт Игоря Матвиенко

6 февраля народному артисту Игорю Матвиенко исполнилось 64 года. Мимо события не прошёл Николай Расторгуев.

"Игорь, с Днём Рождения, дорогой мой человек! Здоровья тебе и творческих удач", — написал солист группы "Любэ" в запрещённой социальной сети.

К поздравлениям присоединился Олег Газманов.

"Присоединяюсь! С днём рождения, мастер!" — написал Газманов под постом Расторгуева.

Ранее Игорь Николаев поздравил с днём рождения Ирину Аллегрову.