Николай Расторгуев обратился к Игорю Матвиенко в честь дня рождения композитора

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев адресовал композитору Игорю Матвиенко добрые пожелания в честь дня рождения мэтра.
6 февраля народному артисту Игорю Матвиенко исполнилось 64 года. Мимо события не прошёл Николай Расторгуев.
"Игорь, с Днём Рождения, дорогой мой человек! Здоровья тебе и творческих удач", — написал солист группы "Любэ" в запрещённой социальной сети.
К поздравлениям присоединился Олег Газманов.
"Присоединяюсь! С днём рождения, мастер!" — написал Газманов под постом Расторгуева.
Ранее Игорь Николаев поздравил с днём рождения Ирину Аллегрову.
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