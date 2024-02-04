Прохор Шаляпин высказал своё мнение об Ольге Бузовой

Прохор Шаляпин перечислил достоинства Ольги Бузовой.
Прхор Шаляпин опубликовал фото в компании Ольги Бузовой. Шоумен рассыпался в комлиментах перед Бузовой, которую назвал "королевой рейтинга".
"За короткий срок затмила всех народных и не народных и осталась при этом доброй и светлой девушкой. Обожаю и восхищаюсь!" — написал выпускник "Фабрики звёзд" под фотографией с Бузовой.
Ранее Шаляпин намекнул на неурядицы в личной жизни, рассказав притчу о расставании.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.