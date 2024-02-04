Прохор Шаляпин высказал своё мнение об Ольге Бузовой

Прохор Шаляпин восхитился Ольгой Бузовой

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин перечислил достоинства Ольги Бузовой.

Фото: Инстаграм Прохора Шаляпина

Прхор Шаляпин опубликовал фото в компании Ольги Бузовой. Шоумен рассыпался в комлиментах перед Бузовой, которую назвал "королевой рейтинга".

"За короткий срок затмила всех народных и не народных и осталась при этом доброй и светлой девушкой. Обожаю и восхищаюсь!" — написал выпускник "Фабрики звёзд" под фотографией с Бузовой.

Ранее Шаляпин намекнул на неурядицы в личной жизни, рассказав притчу о расставании.