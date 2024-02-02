Прохор Шаляпин намекнул на драму в личной жизни

Прохор Шаляпин намекнул на расставание: "Если человек любит, он не уйдёт"

0:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин рассказал мудрую притчу об отношениях.

Фото: Инстаграм Шаляпина

Шоумен опубликовал селфи. Шаляпин написал под фотографией загадочный пост с намёком на драму в личной жизни.

"Мудреца спросили: — Если человек любит, он вернётся? — Если человек любит, он не уйдёт", — написал артист в запрещённой социальной сети.

Ранее Прохор Шаляпин предоставил "доказательство" его исторической связи с Фёдором Шаляпиным.