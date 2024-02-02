Прохор Шаляпин намекнул на драму в личной жизни

Прохор Шаляпин рассказал мудрую притчу об отношениях.
Шоумен опубликовал селфи. Шаляпин написал под фотографией загадочный пост с намёком на драму в личной жизни.
"Мудреца спросили:
— Если человек любит, он вернётся?
— Если человек любит, он не уйдёт", — написал артист в запрещённой социальной сети.
Ранее Прохор Шаляпин предоставил "доказательство" его исторической связи с Фёдором Шаляпиным.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.