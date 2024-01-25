Дочь Тимати Алиса сняла трешовое видео с отрезанной куриной лапой

9-летняя дочь Тимати Алиса сняла пугающую пародию на мастера маникюра

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь рэпера Тимати выдала шокирующий креатив, примерив на себя роль мастера маникюра, достойный фильма ужасов.

Фото: Инстаграм Алисы Юнусовой

9-летняя дочь Тимати Алиса Юнусова опубликовала видео с пародией на мастеров маникюра. Девочка выдала за руки клиента отрезанную куриную лапу.

Алиса очень основательно изучила проблемы "клиента" и выдала способы решения. После манипуляций с куриной лапой малышка показала обновлённый маникюр.

"Милости просим в наш салон! Курам просьба поторопиться, к этому мастеру запись заканчивается мгновенно!" — шутливо отреагировала на творчество внучки бабушка Алисы Симона.