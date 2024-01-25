Дочь рэпера Тимати выдала шокирующий креатив, примерив на себя роль мастера маникюра, достойный фильма ужасов.
9-летняя дочь Тимати Алиса Юнусова опубликовала видео с пародией на мастеров маникюра. Девочка выдала за руки клиента отрезанную куриную лапу.
Алиса очень основательно изучила проблемы "клиента" и выдала способы решения. После манипуляций с куриной лапой малышка показала обновлённый маникюр.
"Милости просим в наш салон! Курам просьба поторопиться, к этому мастеру запись заканчивается мгновенно!" — шутливо отреагировала на творчество внучки бабушка Алисы Симона.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.