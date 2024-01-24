Дочь Тимати спародировала мастеров маникюра

Дочь Тимати - Алиса отлично говорит на английском языке, занимается балетом и серфингом, а в последнее время она также начала проявлять актерские способности. Однажды, она сыграла сценку с отцом, притворившись его поклонницей. Это видео вызвало настоящий ажиотаж среди поклонников артиста. Недавно, Алиса записала смешной скетч о мастерах маникюра.
"Если у вас возникла проблема с некачественной работой, клиенты знают, где искать помощь. Добро пожаловать в наш салон!" — подписала видео бабушка Алисы Симона. "Курицам рекомендуется поторопиться, запись к этому мастеру заканчивается мгновенно!"
Однако, не все подписчики Симоны Яковлевны разделяют её точку зрения. Одна из них считает, что шутка была слишком злая и что детский сарказм и насмешки являются проблемой воспитания. Но мама Тимати не принимает подобные комментарии близко к сердцу. Она поблагодарила подписчика за его замечание и обещала подумать над ним. А тем, кому не понравилась эта шутка, она даже не стала отвечать.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.