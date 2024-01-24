Дочь Тимати спародировала мастеров маникюра

9-летняя дочь Тимати - Алиса спародировала мастеров маникюра

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дочь Тимати - Алиса отлично говорит на английском языке, занимается балетом и серфингом, а в последнее время она также начала проявлять актерские способности. Однажды, она сыграла сценку с отцом, притворившись его поклонницей. Это видео вызвало настоящий ажиотаж среди поклонников артиста. Недавно, Алиса записала смешной скетч о мастерах маникюра.

Фото: prt scr youtube.com/NIKITA EFREMOV

"Если у вас возникла проблема с некачественной работой, клиенты знают, где искать помощь. Добро пожаловать в наш салон!" — подписала видео бабушка Алисы Симона. "Курицам рекомендуется поторопиться, запись к этому мастеру заканчивается мгновенно!"

Однако, не все подписчики Симоны Яковлевны разделяют её точку зрения. Одна из них считает, что шутка была слишком злая и что детский сарказм и насмешки являются проблемой воспитания. Но мама Тимати не принимает подобные комментарии близко к сердцу. Она поблагодарила подписчика за его замечание и обещала подумать над ним. А тем, кому не понравилась эта шутка, она даже не стала отвечать.