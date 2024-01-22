Чипсы Насти Ивлеевой "Easy Peasy" постепенно исчезают из магазинов

Чипсы блогера Насти Ивлеевой "Easy Peasy" постепенно исчезают из магазинов после скандальной вечеринки

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Как сообщает Mash, продукция, выпускаемая под брендом Анастасии Ивлеевой, такая как чипсы и энергетические напитки, постепенно исчезает из торговых сетей Москвы, и в будущем бренд "Easy Peasy" может быть полностью исключен.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

В магазинах журналистам Mash рассказали, что поставки товаров стали нерегулярными. Причина этого пока не ясна, поскольку эмбарго не было объявлено, и вопросы следует адресовать поставщикам. Чтобы избежать дефицита, магазины заменяют аналогичными от блогера Влада А4.

Поставщики, в свою очередь, утверждают, что виноваты производители, которые нерегулярно обновляют ассортимент. Запасы на складах все еще есть, но в основном это товары с низким спросом, не пользующиеся популярностью.

Производитель чипсов для Насти Ивлеевой, "Московский картофель", заявляет, что компания блогера не заказывала и не оплачивала производство новой партии. Несмотря на наличие сырья на складе, его хватит еще на полгода. Аналогичная ситуация с производителем напитков (ООО "Сила воина Евразия") — отсутствует новый заказ. По словам представителя Mash из компании, остановка производства может быть связана с попыткой Анастасии экономить средства из-за неопределенности перспектив и возможных наказаний за последствия скандальной вечеринки.

Таким образом, в настоящее время чипсы и лимонады Насти Ивлеевой можно обнаружить только в небольших магазинах возле дома. В "Пятерочке", "Ленте" и "Перекрестке" их либо вовсе нет, либо все быстро раскупается и не пополняется.