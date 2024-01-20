Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Начавшись с поддержки певицы Азизы, звезды, ранее избегавшие упоминания Киркорова, начали высказывать свою поддержку. Среди тех, кто выразил свою поддержку, были Лариса Гузеева, Николай Басков, Сергей Лазарев, Алсу, Ольга Бузова и другие.

Они выразили свою поддержку в свете того, что организаторы и телеканалы отказываются работать с певцом из-за последних событий. Киркоров, впрочем, продолжает сохранять молчание по этому поводу.