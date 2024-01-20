Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.
Начавшись с поддержки певицы Азизы, звезды, ранее избегавшие упоминания Киркорова, начали высказывать свою поддержку. Среди тех, кто выразил свою поддержку, были Лариса Гузеева, Николай Басков, Сергей Лазарев, Алсу, Ольга Бузова и другие.
Они выразили свою поддержку в свете того, что организаторы и телеканалы отказываются работать с певцом из-за последних событий. Киркоров, впрочем, продолжает сохранять молчание по этому поводу.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.