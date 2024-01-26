Молодые на смену старикам: как поменяется шоу-бизнес после скандальной вечеринки

После скандальной "голой" вечеринки, которая оказала существенное воздействие на российский шоу-бизнес, журналисты KP. RU составили рейтинг молодых поп-музыкантов, которые могут занять место в индустрии.
Оценка основывается на количестве прослушиваний их песен в музыкальных сервисах за месяц, а также на числе подписчиков в социальных сетях.
Тройка лидеров включает в себя Клаву Коку (Клавдия Высокова) с популярными клипами на песни "Покинула чат" и "Краш", а также Instasamka (Дарья Зотеева) и Егора Крида (Егор Булаткин). Эти молодые артисты проявили себя как перспективные и пользующиеся высокой популярностью в современной музыкальной сцене.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.