Молодые на смену старикам: как поменяется шоу-бизнес после скандальной вечеринки

Киркорову и Лолите нашли замену в российском шоу-бизнес

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандальной "голой" вечеринки, которая оказала существенное воздействие на российский шоу-бизнес, журналисты KP. RU составили рейтинг молодых поп-музыкантов, которые могут занять место в индустрии.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Оценка основывается на количестве прослушиваний их песен в музыкальных сервисах за месяц, а также на числе подписчиков в социальных сетях.

Тройка лидеров включает в себя Клаву Коку (Клавдия Высокова) с популярными клипами на песни "Покинула чат" и "Краш", а также Instasamka (Дарья Зотеева) и Егора Крида (Егор Булаткин). Эти молодые артисты проявили себя как перспективные и пользующиеся высокой популярностью в современной музыкальной сцене.