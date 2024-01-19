В Посольстве РФ в Таиланде прокомментировали срыв концертов Галкина* в королевстве

Посольство РФ в Таиланде опровергло причастность к отмене концертов Галкина* в королевстве

Представители посольства России в Таиланде высказались об отмене концертов Максима Галкина*.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Посольство РФ в Таиланде опровергло причастность к отмене в королевстве концертов Галкина*.

В беседе с Lenta.ru послы заверили, что им ничего неизвестно о деловых переговорах по поводу выступления в Таиланде юмориста.

Ранее сообщалось, что продажу билетов на концерты Галкина* запретили в Пхухете.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом