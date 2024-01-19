В Посольстве РФ в Таиланде прокомментировали срыв концертов Галкина* в королевстве

Представители посольства России в Таиланде высказались об отмене концертов Максима Галкина*.
Посольство РФ в Таиланде опровергло причастность к отмене в королевстве концертов Галкина*.
В беседе с Lenta.ru послы заверили, что им ничего неизвестно о деловых переговорах по поводу выступления в Таиланде юмориста.
Ранее сообщалось, что продажу билетов на концерты Галкина* запретили в Пхухете.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.