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В Посольстве РФ в Таиланде прокомментировали срыв концертов Галкина* в королевстве

Посольство РФ в Таиланде опровергло причастность к отмене концертов Галкина* в королевстве

Шоу-бизнес

Представители посольства России в Таиланде высказались об отмене концертов Максима Галкина*.

Посольство РФ в Таиланде опровергло причастность к отмене концертов Галкина* в королевстве
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Посольство РФ в Таиланде опровергло причастность к отмене в королевстве концертов Галкина*.

В беседе с Lenta.ru послы заверили, что им ничего неизвестно о деловых переговорах по поводу выступления в Таиланде юмориста.

Ранее сообщалось, что продажу билетов на концерты Галкина* запретили в Пхухете.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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