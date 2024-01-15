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У Максима Галкина* возникли проблемы с концертами в Таиланде

Продажу билетов на концерты Галкина* запретили в Пхухете

0:36
Шоу-бизнес

Концерт Максима Галкина* в Таиланде оказался под угрозой срыва.

Продажу билетов на концерты Галкина* запретили в Пхухете
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Галкин* планировал выступить с концертом под названием "Прекрасное недалеко" в городах Паттайе и на Пхукете (Таиланд) в конце января, однако продажу билетов внезапно прекратили.

Руководство страны запрещает артистам делать политические высказывания со сцены, опасаясь международных скандалов.

Ранее сообщалось, что Максима Галкина* оштрафовали в ОАЭ на 2,5 млн рублей за слова, в которых усмотрели разжигание межнациональной вражды.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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