У Максима Галкина* возникли проблемы с концертами в Таиланде

Концерт Максима Галкина* в Таиланде оказался под угрозой срыва.
Галкин* планировал выступить с концертом под названием "Прекрасное недалеко" в городах Паттайе и на Пхукете (Таиланд) в конце января, однако продажу билетов внезапно прекратили.
Руководство страны запрещает артистам делать политические высказывания со сцены, опасаясь международных скандалов.
Ранее сообщалось, что Максима Галкина* оштрафовали в ОАЭ на 2,5 млн рублей за слова, в которых усмотрели разжигание межнациональной вражды.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.