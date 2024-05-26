Первый коммерческий рейс отправится на МКС

Космический корабль Tenacity готовится к первому коммерческому рейсу на МКС

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический корабль Tenacity был недавно доставлен в NASA для подготовки к путешествию на МКС. Ранее его тщательно проверили специалисты испытательного центра Нила Армстронга в Огайо.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Планируется, что Tenacity будет запущен в конце текущего года с целью доставки на космическую станцию 3540 килограммов продуктов, жидкости и оборудования для научных исследований.

Разработка Tenacity велась независимой организацией Sierra Space с 2004 года. За это время компании удалось опередить конкурентов, предлагавших NASA аналогичные аппараты. Tenacity представляет собой многоразовый универсальный космический корабль, идеально подходящий для полетов на низких орбитах. Он оборудован не только многофункциональными двигателями, обеспечивающими удобное маневрирование, но и аэродинамическими поверхностями, которые позволяют выполнять маневры в атмосфере и самостоятельно совершать посадку на ВПП.

После запуска с космодрома на мысе Канаверал Tenacity пробыл пристыкованным к МКС минимум 45 суток. Затем он вернется на Землю. На поверхность планеты будет возвращен только грузовой модуль "Падающая звезда", вмещающий 3175 килограммов полезного груза — он сгорит при входе в атмосферу. Корабль доставит научное сообщество важные результаты исследований, проведенных на орбите. В перспективе планируется увеличить грузоподъемность космического корабля и продолжительность полетов до 75 суток.