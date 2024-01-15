Певец Агутин решил публично обратиться к Варум на фоне слухов о разводе

Певец Леонид Агутин поздравил жену Анжелику Варум с годовщиной отношений

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин обратился к своей жене, Анжелике Варум, в публичном сообщении, поздравив ее с годовщиной отношений и опубликовав общее фото в социальных сетях. Агутин выразил свою любовь и уважение, отметив, что их совместный жизненный путь продолжается уже 26 лет. В сообщении подчеркнуты идеи судьбы и случайных закономерностей, которые формируют жизнь вокруг них.

Фото: prt scr youtube.com/Леонид Агутин

Артисты начали свои отношения в 1998 году и вступили в брак в июле 2000 года. В 2022 году появились слухи о разрыве, вызванные наблюдениями поклонников о частых появлениях Агутина в общественных местах без Варум. Затем была выпущена песня с намеками на возможное расставание, но музыкант в последствии опроверг эти слухи, уточнив, что трек создан другими авторами, и нет никакого развода.

У пары есть общая дочь, Елизавета-Мария, которая живет в Майами. В подростковом возрасте она основала рок-группу "Without Gravity" и выступала с ней на школьных концертах. В 2021 году она получила американское гражданство, что было оглашено в социальных сетях.