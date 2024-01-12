"Кушать не подано": компания из Екатеринбурга отсудила у шефа Ивлева 664 тыс. рублей

Екатеринбургская компания Graffin-event успешно взыскала задолженность у шеф-повара Константина Ивлева. По информации из Арбитражного суда Москвы, агентство обратилось в суд для защиты своих прав, так как полная оплата за оказанные услуги не была произведена.
Telegram-канал SHOT сообщает, что финансовые трудности Ивлева возникли в результате проведения гастрошоу. Весной компания повара заключила договор с екатеринбургским агентством на организацию фестиваля еды, который проходил летом, сообщает tagilcity.ru.
Согласно условиям контракта, организаторы привлекли компанию, специализирующуюся на производстве майонеза, для установления рекорда. В результате совместных усилий был создан гигантский рулет весом 41 кг, изготовленный из репы.
Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.