Лишили заработка: фавориту Пугачевой внезапно запретили въезд в Россию

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шансонье Михаил Бублик был лишен возможности въезда в Россию более месяца назад, как сообщила Ксения Собчак. По ее словам, таможенники обнаружили в переписке артиста высказывания, неоднозначно относящиеся к событиям на востоке Украины. Бублик, родом из Мариуполя, якобы высказывал неодобрение к действиям российских военных.

Фото: страница музыканта во ВКонтакте

Михаил Бублик, прославившийся благодаря Алле Пугачевой, считался одним из самых высокооплачиваемых артистов в своем жанре, зарабатывая миллионы за выступление. Алла Пугачева в свое время привезла его из Украины в Россию, и, по словам источников, поддерживала артиста до момента его отъезда из страны. Ою этом сообщает Московский Комсомолец.

Следует отметить, что Михаил Бублик уже потерял значительные суммы из-за запрета на въезд в Россию. Его концерты, запланированные на начало января, не состоялись, что привело к серьезным финансовым потерям. Информация о запрете на въезд появилась после того, как Бублик активно интересовался вопросом въезда в Россию в декабре.

Тем не менее, несмотря на произошедшие события, Михаил Бублик сохраняет надежду на возвращение в Россию и продолжение своей концертной деятельности. В феврале и марте у артиста намечено 11 концертов в различных регионах России, и продажа билетов на эти мероприятия продолжается, возможно, с надеждой на решение возникших проблем.